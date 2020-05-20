Шульман розповів про суть конфлікту з Коломойським щодо заводу у США

Бізнесмен Вадим Шульман заявив, що Ігор Коломойський не виплатив йому компенсацію після продажу українських активів компанії "Євраз", а пізніше вирахував її з інвестиції, яку нібито зробив у завод Warren Steel Holdings LLC в штаті Огайо.

Про це він сказав в інтерв'ю ЕП.

"Питання щодо заводу я підняв в 2012 році, коли Коломойський сповістив мене, що вирішив перезапустити виробництво і інвестувати в завод 90 млн дол від трьох акціонерів (мене, Коломойського і Боголюбова).

Ми володіли цим заводом в рівних частках, але в якийсь момент Коломойський призначив президентом Warren Steel Holdings свою довірену особу, Мордекая Корфа, і передав цей завод під його управління.

Оформлення документів проводив Тимур Новіков - юрист Коломойського, який також виступає відповідачем у позові Приватбанку на Кіпрі. На мій запит надати підтвердження цієї інвестиції в розмірі 90 млн дол ні Коломойський, ні Новіков ніяких документів не надали", - розповів Шульман.

За його словами, у 2013 році йому повідомили, що Warren Steel Holdings має дуже велику заборгованість, а замість інвестиції для заводу була відкрита кредитна лінія від компанії Коломойського (зареєстрована на Белізі).

"Доказів інвестування 90 млн дол в Warren Steel Holdings LLC з боку Коломойського не може бути. За інформацією, отриманою мною в США, оголошена ним інвестиція не була проведена. Були кредити від його компаній, які в результаті привели Warren Steel Holdings LLC до банкрутства.

У свою чергу, мою частку так званої інвестиції в 30 млн дол Коломойський, не порадившись зі мною, вирахував з моєї грошової компенсації після продажу наших українських активів "Євразу". В результаті я ще повинен був погасити цю заборгованість перед його компанією", - пояснив Шульман.

"Коломойський взяв на себе основну роль переговорів з продажу портфоліо українських активів компанії "Євраз" (2007-2008 роки). Після цього він повинен був виплатити кожному партнеру відповідно до частки їх володіння в цих активах. На це пішло кілька років.

Суми і акції він утримував на своїх рахунках і вирішив виплачувати їх частинами. Саме з цієї належної мені частки готівкою він і вирахував мої 30 млн дол під інвестицію в Warren Steel Holdings LLC. Не порадившись зі мною, а поставивши мене перед фактом. Залишилися недоплачені суми, які він також не перевів, а ті, які перевів пізніше, втратили свою вартість. Адвокати Боголюбова в суді в Англії підтвердили, що сума мого позову була не менше 500 млн дол", - додав він.

За словами Шульмана, справа по Warren Steel Holdings LLC слухається в штаті Делавер.

"Коломойський використовує методику психологічного тиску на суддів і опонентів, наймаючи безліч адвокатів. На деяких слуханнях їх могло налічуватися більше двадцяти", - сказав бізнесмен.

Читайте детальніше: Вадим Шульман про суд з Коломойським та роль Приватбанку в схемі відмивання коштів

Нагадаємо:

Шульман звинувачує Коломойського у шахрайстві та відмиванні коштів. Такі ж звинувачення до олігарха висуває і державний Приватбанк, а судяться вони в одному суді, у США.

Рік тому Приватбанк звернувся з позовом до Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова до Канцелярського суду штату Делавер. У позові описана схема відмивання коштів ексвласниками Приватбанку на сотні мільйонів доларів.

"Приватбанк вимагає відшкодування збитків у розмірі кількасот мільйонів доларів. Підставою позову до американського суду є низка схем, які мають ознаки шахрайства та які, як вважає Приватбанк, булиорганізовані паном Коломойським і паном Боголюбовим спільно з іншими відповідачами з метою заволодіння активами у США", ­­– повідомив тоді державний Приватбанк.

Паралельно з Приватбанком в тому ж суді з Коломойським судиться Шульман. Коломойський неохоче говорить про суперечку з партнером, а у 2018 році він навіть заявив, що Вадим Шульман вже програв усі суди. Це не відповідає дійсності, суди між Коломойським і Шульманом тривають.

Економічна правда