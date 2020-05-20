Кількість запитів "віддалена робота" зросла на 83%, у топ найпопулярніших пропозицій з віддаленої зайнятості увійшли Instagram-фахівці, оператори та менеджери з продажу.

Про це свідчать результати дослідження OLX Робота.

Найпопулярнішими за кількістю оголошень у квітні стали офіс-менеджери. У цьому місяці таких пропозицій для віддаленої праці на OLX Робота стало майже вдвічі більше.

Зазвичай до обов’язків, які потрібно виконувати з дому, входять прийом дзвінків та електронної пошти, ведення документообігу. У другий весняний місяць таким спеціалістам в середньому по Україні пропонували 10 тис грн", - йдеться у повідомленні.

Також популярна пропозиція - робота оператором.

Обов’язки на цій посаді включають прийом чи здійснення дзвінків, або онлайн-спілкування із клієнтами.

"У квітні в порівнянні з лютим кількість оголошень з пошуку спеціалістів зросла більш як вдвічі, а оплата цієї праці стабільна — в середньому 12,5 тис. грн", - додали в OLX Робота.

У квітні оголошень про пошук Instagram-фахівців стало на 72% більше. Серед вимог - ведення акаунтів у соцмережі, роботу з контентом, написання постів.

Платити за креативну роботу по всій Україні готові в середньому 19,5 тис грн на місяць.

"Працедавці також активізувались у пошуку менеджерів з продажу, й у квітні порівняно з останнім місяцем зими стали шукати їх на 42% частіше. З дому фахівці можуть легко контактувати з клієнтами, й отримувати в середньому 12,5 тис грн", - свідчать результати дослідження.

Економічна правда