Українці стали на 83% частіше шукати віддалену роботу – дослідження
Кількість запитів "віддалена робота" зросла на 83%, у топ найпопулярніших пропозицій з віддаленої зайнятості увійшли Instagram-фахівці, оператори та менеджери з продажу.
Про це свідчать результати дослідження OLX Робота.
Найпопулярнішими за кількістю оголошень у квітні стали офіс-менеджери. У цьому місяці таких пропозицій для віддаленої праці на OLX Робота стало майже вдвічі більше.
Зазвичай до обов’язків, які потрібно виконувати з дому, входять прийом дзвінків та електронної пошти, ведення документообігу. У другий весняний місяць таким спеціалістам в середньому по Україні пропонували 10 тис грн", - йдеться у повідомленні.
Також популярна пропозиція - робота оператором.
Обов’язки на цій посаді включають прийом чи здійснення дзвінків, або онлайн-спілкування із клієнтами.
"У квітні в порівнянні з лютим кількість оголошень з пошуку спеціалістів зросла більш як вдвічі, а оплата цієї праці стабільна — в середньому 12,5 тис. грн", - додали в OLX Робота.
У квітні оголошень про пошук Instagram-фахівців стало на 72% більше. Серед вимог - ведення акаунтів у соцмережі, роботу з контентом, написання постів.
Платити за креативну роботу по всій Україні готові в середньому 19,5 тис грн на місяць.
"Працедавці також активізувались у пошуку менеджерів з продажу, й у квітні порівняно з останнім місяцем зими стали шукати їх на 42% частіше. З дому фахівці можуть легко контактувати з клієнтами, й отримувати в середньому 12,5 тис грн", - свідчать результати дослідження.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua