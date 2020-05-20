"Епіцентр К" Герег завершив угоду з покупки великого агрохолдингу

Група компаній "Епіцентр К" Герег завершила угоду із придбання частки активів "Сварог Вест Груп" у Хмельницькій області, придбавши корпоративні права ТОВ "Хмельницьк-Агро".

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Сума угоди не розголошується.

"У результаті приєднання нових активів загальна площа земель, що знаходяться в обробітку сільськогосподарських підприємств "Епіцентр Агро", збільшилася майже на 40% – до 160 тис га, а обсяги посівних площ на території Хмельницької області в структурі агрохолдингу досягли 45%", - йдеться у повідомленні.

"До складу підприємств придбаного товариства належить потужний рослинницький напрямок, насіннєвий завод, тваринництво та зерносховища, подальшим розвитком яких планує займатися "Епіцентр Агро", аграрний напрямок групи компаній "Епіцентр К".

Одним із пріоритетних завдань агрохолдингу є збільшення обсягів експорту вирощуваного зерна та подальша розбудова елеваторного господарства, зокрема, на Хмельниччині", - додали у компанії.

"У наступному маркетинговому році завдяки активній розбудові елеваторної інфраструктури на Хмельниччині, що здійснюється паралельно зі збільшенням земельного банку, експорт зерна власного врожаю може вирости на 40-50% – до 1-1,1 млн тонн", - заявив заступник керівника "Епіцентр Агро" з елеваторного напрямку "Епіцентр К", керівник відділу трейдингу Світлана Нікітюк.

Зазначається, що компанія почала будівництво нового маршрутного елеватора на території Антонінського ХПП (Красилівський район).

Економічна правда