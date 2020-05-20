Зеленський: Велика приватизація буде проводитись після ситуації з COVID-19
Президент Володимир Зеленський заявив, що всі нестратегічні підприємства будуть готуватися до приватизації, зокрема Центренерго", приватизація буде проводитись після ситуації з COVID-19.
Про це він сказав на прес-конференції.
"Мала приватизація відбувається. Фонд держмайна вже перевиконав план - в бюджет надійшло більше коштів ніж було заплановано. І зараз Фонд просить збільшити планові надходження від малої приватизації.
Що стосується середньої і великої приватизації: все готово, і велика приватизація буде проводитись після стабілізації ситуації, спричиненою епідемією COVID-19", - заявив президент.
"Як і обіцяли, ми почали з Державного управління справами - всі об'єкти, які можемо передати на приватизацію, вже передали. Перший об'єкт – готель "Дніпро" – готовий до приватизації, і, я думаю, це буде пілотний проект.
Всі об’єкти, які ми могли передати у Фонд держмайна, ми вже передали. Всі нестратегічні підприємства будуть готуватися до приватизації, зокрема Центренерго", - додав він.
Нагадуємо:
Раніше повідомлялось, що Україна тимчасово відмовиться від виставлення на конкурси об'єктів великої приватизації до стабілізації ситуації на світових ринках.
ФДМ у 2020 році планував оголосити конкурси з продажу шести об'єктів великої приватизації.
Першими повинні були стати столичний готель "Дніпро" і Об'єднана гірничо-хімічна компанія - відповідно у квітні та травні цього року, а третім на конкурс, орієнтовно в кінці серпня, планувалося виставити Одеський припортовий завод.
До кінця жовтня до приватизації заплановано було підготувати "Президент-готель", а після нього, до кінця листопада - завод "Електроважмаш" і до кінця року - "Центренерго".
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