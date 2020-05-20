Зеленський: Велика приватизація буде проводитись після ситуації з COVID-19

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі нестратегічні підприємства будуть готуватися до приватизації, зокрема Центренерго", приватизація буде проводитись після ситуації з COVID-19.

Про це він сказав на прес-конференції.

"Мала приватизація відбувається. Фонд держмайна вже перевиконав план - в бюджет надійшло більше коштів ніж було заплановано. І зараз Фонд просить збільшити планові надходження від малої приватизації.

Що стосується середньої і великої приватизації: все готово, і велика приватизація буде проводитись після стабілізації ситуації, спричиненою епідемією COVID-19", - заявив президент.

"Як і обіцяли, ми почали з Державного управління справами - всі об'єкти, які можемо передати на приватизацію, вже передали. Перший об'єкт – готель "Дніпро" – готовий до приватизації, і, я думаю, це буде пілотний проект.