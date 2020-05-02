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У квітні Нацбанк за результатами перевірок покарав три банки

Субота, 2 травня 2020, 17:55
 

Національний банк за результатами перевірок у квітні застосував до трьох банків заходи впливу.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Регулятор перевіряв, як банки запобігають та протидіють легалізації (відмиванню - ЕП) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також на предмет фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

За результатами перевірки:

  • Нацбанк оштрафував Полтава-банк на 300 тис. грн за нездійснення на постійній основі з урахуванням ризик-орієнтованих підходів належного аналізу фінансових операцій клієнтів; а також надіслав йому письмове застереження за неналежне виконання обов’язку здійснювати вивчення клієнтів.
  • Креді Агріколь Банк отримав письмове застереження за невиконання банком зобов'язання негайно повідомити спеціально уповноважений орган про спробу встановлення ділових відносин з фізичною особою, яку включено до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо якої застосовані міжнародні санкції.
  • Міжнародний інвестиційний банк також отримав письмове застереження: за порушення вимог щодо розробки, впровадження та постійного оновлення внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу; нездійснення належної оцінки фінансового стану клієнтів.

Заходи впливу до банків застосовані за порушення, що були виявлені до обмежувальних карантинних заходів.

Економічна правда

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