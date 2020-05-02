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Фондовий ринок США: Dow Jones та S&P 500 закрилися падінням, нафта подорожчала

Субота, 2 травня 2020, 13:36
 

Фондовий ринок США завершив торги п'ятниці зниженням основних індексів Dow Jones, S&P 500 та зростанням цін нафтових ф'ючерсів.

Про це свідчать дані торгів.

На момент закриття на Нью-Йоркській фондовій біржі Dow Jones знизився на 2,55%, індекс S&P 500 подешевшав на 2,81%, індекс NASDAQ Composite подешевшав на 3,20%.

За підсумками торгового тижня: DOW -0.22%, S & P -0.21%, Nasdaq -0.34%

Ціни на ф'ючерси на нафту WTI з поставкою в червні виросли на 4,56%, до 19,70 дол за барель. Ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на 0,49%, до позначки 26,61 дол за барель.

Нагадуємо:

1 травня, в останній день торгів на тижні, вступила в силу угода країн ОПЕК+ щодо зниження нафтовидобутку для балансування ринку.

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