Коломойський підозрюється у відмиванні сотень мільйонів доларів у США

Олігарх Ігор Коломойський знаходиться під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості США.

Джерело: BuzzFeed News

Деталі: Велике журі США вивчає фінанси Коломойського під час розслідування, яке відстежувало гроші з "Приватбанку" через лабіринт офшорних компаній в США, згідно з двома джерелами видання, знайомими з розслідуванням.

Розслідування великого журі в Клівленді є спробою США відстежити мільйони, які Коломойський і його спільники нібито відправили через банки.

Серед покупок: розкішний готель на 484 номери в Клівленді з видом на озеро і 21-поверхову офісну будівлю.

Колись Коломойський і його бізнес-партнери були великими гравцями на ринку комерційної нерухомості в Клівленді, володіючи територією майже 3 млн кв футів. Ще їм належить сталеливарний комбінат Warren в Огайо.

Коломойський повідомив виданню, що не знав про розслідування великого журі. Він заявив, що не порушував ніяких законів, і з ним не зв'язувалися з Мін'юсту США.

Бізнес-партнер Коломойського Геннадій Боголюбов, який теж був акціонером "Приватбанку", заявив, що ніколи не брав незаконно гроші в банку, і що нерухомість в США була куплена із законних засобів.

У зв'язку з розслідуванням великого журі федеральні агенти неодноразово приїжджали в Україну, в тому числі в лютому, де вони зустрічалися з генпрокурором Русланом Рябошапкою, і слідчими з НАБУ, щоб обговорити справу проти олігарха.

BuzzFeed нагадує, що розслідування українським регулятором виявило дефіцит в бухгалтерських книгах "Приватбанку" на $ 5,5 млрд і вони назвали це "масштабним і скоординованим шахрайством", в якому брали участь основні акціонери банку Коломойський і Боголюбов. Щоб утримати банк від краху, уряд використав кошти платників податків, щоб закрити діру.

Чому це важливо: Велике журі вирішує, чи достатньо доказів (чи існує "достатня підстава"), що особа скоїла злочин щоб посадити її на лаву підсудних. Якщо велике журі вирішує, що доказів достатньо, особі буде пред'явлено звинувачення.

Між Україною та США існує домовленість про екстрадицію. Якщо велике журі визнає Коломойського винним, Зеленський та Баканов повинні будуть видати його Сполученим Штатам.

Передісторія: У квітні ЗМІ повідомляли, що Федеральне бюро розслідувань веде розслідування проти Коломойського стосовно можливих фінансових злочинів, включно з відмиванням коштів.

Українська правда