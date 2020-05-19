МЗС хоче оновити економічний напрямок зовнішньої політики, Зеленський – за

Міністерство закордонних справ пропонує перезавантаження економічного напряму зовнішньої політики для стимулювання українського експорту.

Про це йшлося на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Повідомляється, що МЗС невдовзі перезапустить оновлену Ради експортерів та інвесторів (РЕІ).

"Нині найкращий час для втілення економічних амбіцій України. Для цього МЗС запускає якісно оновлений блок торговельно-інвестиційної дипломатії. Ми зосередимося на двох пріоритетах: підтримці українського експорту у світі та залученні інвестицій до України", - пояснює міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Я хочу, щоб український бізнес мав можливості експорту. Хочу, щоб не лише великі підприємці виходили на міжнародний ринок, але й щоб таку можливість отримав середній і малий бізнес, наприклад, фермер з якісною продукцією чи підприємець з унікальним виробництвом, щоб вони йшли на експорт і виростали до великих бізнесів, щоб мали таку мотивацію", – наголосив Зеленський.

Заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів також представила проект закону про так званих інвестиційних нянь, який потребував доопрацювання з огляду на ситуацію з пандемією.

Економічна правда