Всі розділи
Укр / Рус

МЗС хоче оновити економічний напрямок зовнішньої політики, Зеленський – за

Вівторок, 19 травня 2020, 16:47
 

Міністерство закордонних справ пропонує перезавантаження економічного напряму зовнішньої політики для стимулювання українського експорту.

Про це йшлося на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. 

Повідомляється, що МЗС невдовзі перезапустить оновлену Ради експортерів та інвесторів (РЕІ). 

"Нині найкращий час для втілення економічних амбіцій України. Для цього МЗС запускає якісно оновлений блок торговельно-інвестиційної дипломатії. Ми зосередимося на двох пріоритетах: підтримці українського експорту у світі та залученні інвестицій до України", - пояснює міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Я хочу, щоб український бізнес мав можливості експорту. Хочу, щоб не лише великі підприємці виходили на міжнародний ринок, але й щоб таку можливість отримав середній і малий бізнес, наприклад, фермер з якісною продукцією чи підприємець з унікальним виробництвом, щоб вони йшли на експорт і виростали до великих бізнесів, щоб мали таку мотивацію", – наголосив Зеленський.

Заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів також представила проект закону про так званих інвестиційних нянь, який потребував доопрацювання з огляду на ситуацію з пандемією.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

експорт МЗС Зеленський інвестиції

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ринки під тиском: як зниження ціни на нафту вплине на ціну кукурудзи 19 травня 2020, 13:28
У квітні експорт українського цукру скоротився більш ніж у 2 рази 19 травня 2020, 11:29
Український експорт буде падати: хто програє найбільше 15 травня 2020, 10:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!