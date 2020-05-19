Держава продає на аукціоні бункер: яка ціна
Вівторок, 19 травня 2020, 16:28
Фонд державного майна виставив бункер в Івано-Франківській області площею 2,5 тисячі квадратних метрів на аукціон. Стартова ціна лоту - 1,78 мільйона гривень.
Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.
Повідомляється, що об'єкт введений в експлуатацію 1977-го року, а 2002-го – у складі колишнього військового містечка переданий зі сфери управління Міністерства оборони до сфери управління Івано-Франківської облдержадміністрації.
Зазначається, що фортифікаційна споруда збірно–монолітна, залізобетонна, котлованного типу. Обладнання демонтоване, споруда знаходиться в незадовільному стані.
Економічна правда
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