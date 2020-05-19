Всі розділи
Укр / Рус

Держава продає на аукціоні бункер: яка ціна

Вівторок, 19 травня 2020, 16:28
 

Фонд державного майна виставив бункер в Івано-Франківській області площею 2,5 тисячі квадратних метрів на аукціон. Стартова ціна лоту - 1,78 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Повідомляється, що об'єкт введений в експлуатацію 1977-го року, а 2002-го – у складі колишнього військового містечка переданий зі сфери управління Міністерства оборони до сфери управління Івано-Франківської облдержадміністрації.

Зазначається, що фортифікаційна споруда збірно–монолітна, залізобетонна, котлованного типу. Обладнання демонтоване, споруда знаходиться в незадовільному стані.

 
 

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Фонд держмайна

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Мала приватизація: Фонд держмайна провів 8 аукціонів на 2,7 мільйонів 28 квітня 2020, 15:35
Пропозиція хабара голові Фонду держмайна: НАБУ і САП завершили розслідування 22 квітня 2020, 14:15
Колишній менеджмент ОГХК заблокував доступ до сайту компанії – Фонд держмайна 21 квітня 2020, 14:23
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!