З початку місяця пенсій профінансовано на 29,7 мільярдів – Пенсійний фонд

З початку травня профінансовано пенсій на суму 29,7 млрд грн, 19 травня на пенсійні виплати спрямовано 1,6 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду у Facebook.

"Виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку: пенсію буде зараховано на ваш рахунок у банку, а тим, хто обрав АТ "Укрпошта", пенсії доставлять листоноші додому", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У квітні окремі категорії пенсіонерів та одержувачів державної соціальної допомоги отримали одноразову виплату у розмірі 1 тисячі гривень.

Економічна правда