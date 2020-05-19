З початку місяця пенсій профінансовано на 29,7 мільярдів – Пенсійний фонд
Вівторок, 19 травня 2020, 15:52
З початку травня профінансовано пенсій на суму 29,7 млрд грн, 19 травня на пенсійні виплати спрямовано 1,6 млрд грн.
Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду у Facebook.
"Виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку: пенсію буде зараховано на ваш рахунок у банку, а тим, хто обрав АТ "Укрпошта", пенсії доставлять листоноші додому", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
У квітні окремі категорії пенсіонерів та одержувачів державної соціальної допомоги отримали одноразову виплату у розмірі 1 тисячі гривень.
Економічна правда
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