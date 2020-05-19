НБУ випустить сувенірну срібну банкноту за дизайном паперової номіналом 1000 гривень

Нацбанк 20 травня випустить сувенірну банкноту зі срібла, яка відтворює дизайн банкноти номіналом 1000 гривень зразка 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Її виготовлено зі срібла 999,9 проби, маса в чистоті – не менше 124,4 г, розміри: 133 × 66 × 1,35 мм, тираж – 300 штук. Банкнота оздоблена голограмою", - йдеться у повідомленні.

На першому етапі реалізація банкноти відбудеться через електронні аукціони на Універсальній товарній біржі "Контрактовий дім УМВБ". Про проведення аукціонів повідомлять додатково.

Роздрібна ціна банкноти - 3995 грн.