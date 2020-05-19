Кличко про запуск транспорту: не більше половини салону, маски, рукавчики

Після відновлення роботи наземний транспорт у Києві зможе брати в салон не більше половини від кількості пасажирів, на яку він розрахований, а в метро буде розмітка для дотримання дистанції.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко під час щоденного брифінгу

Пряма мова: "Місто готується до відновлення роботи наземного комунального громадського транспорту у звичайному режимі, що має відбутися після 22 травня. І ми поступово збільшуємо кількість маршрутів та транспорту на них…

Нам вкрай необхідно відновлювати роботу метрополітену. Без цього ми не уникнемо транспортної проблеми в місті. Київ готується до відкриття метро. На станціях зараз наносять спеціальну розмітку біля кас, турнікетів, на платформах – щоб зробити пересування більш безпечним.

Нам необхідно дотримуватися дистанції та елементарних правил безпеки…

І комунальний наземний транспорт, і приватний громадський транспорт, що відновить роботу, зможе перевозити одночасно не більше половини від кількості пасажирів, на яку він розрахований.

Контролювати дотримання цих правил має поліція. Допомагатиме правоохоронцям муніципальна охорона.

Водії та кондуктори зобов'язані носити маску або респіратор, рукавички. В масках повинні бути і пасажири, а також – не нехтувати рукавичками.

Усі співробітники компанії-перевізника перед початком роботи зобов'язані пройти термометрію. Особи з температурою вище 37,2 градуси і з симптомами ГРВІ не допускаються до роботи.

Перед кожним рейсом транспорт повинні дезінфікувати. КП "Київпастранс", наприклад, робить це тричі на добу".

Деталі: 19 травня у столиці почали працювати ще три маршрути: від станції метро "Святошин" на житловий масив Західний (с. Чайки), з вулиці Митрополита Шептицького на вулицю Чавдар, з Бортничів до метро "Харківська".

В наступні дні влада буде нарощувати кількість маршрутів.

Кличко закликав киян після повного відновлення роботи громадського транспорту "користуватися ним тільки за нагальної потреби".

За словами мера, інакше – не уникнути загострення ситуації з розповсюдженням вірусу.