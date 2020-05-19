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Нова пошта Глобал запустила регулярні авіарейси до США та Китаю

Вівторок, 19 травня 2020, 12:47
 

Нова пошта Глобал, запустила регулярні авіарейси, які будуть доставляти відправлення до/з США та до/з Китаю.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Спільно з партнерами вже запущено 6 регулярних рейсів – п’ять до/з США та один до/з Китаю.

Зокрема, чотири рейси у напрямку Варшава-Нью-Йорк-Варшава здійснюють європейські авіакомпанії Lufthansa та LOT та один щотижневий прямий рейс Київ-Нью-Йорк-Київ – українська авіакомпанія МАУ. Ще один щотижневий рейс з та до Китаю Нова пошта Глобал запустила у співпраці з компанією SkyUp.

 "Перший рейс SkyUp вже доставив 1801 посилку загальною вагою 17 тон, серед яких як індивідуальні замовлення, так і комерційні вантажі. І це лише частина відправлень, які Нова пошта Глобал щотижня доправляє в Україну з Китаю.

Із США у середньому за тиждень ми доставляємо близько 25 000 посилок вагою понад 38 тонн", - коментує СЕО Нова пошта Глобал Юрій Беневитський. 

Повідомляється, що у першому кварталі цього року кількість замовлень зі США збільшилася у 4,7 разів у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Таке зростання обумовлене співпрацею з американським онлайн-магазином iHerb, що розпочалося рік тому.

Так, лише за перший квартал 2020 року з цього магазину було доставлено 230 тис. посилок загальною вагою 360 тон.

Економічна правда

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