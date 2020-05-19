Ексглава HR-департаменту "Нафтогазу" став директором з управління персоналом УЗ
Колишній директор HR-департаменту та соціальної політики "Нафтогазу" Іван Синяков очолив вертикаль управління персоналом та соціальної політики "Укрзалізниці".
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
Зазначається, що Синяков має 16-річний досвід управління людськими ресурсами та успішні кейси побудови HR-систем у компаніях зі штатом до 100 тисяч осіб.
"Перед нами стоїть багато завдань та викликів, які потребують якнайшвидшого вирішення задля підвищення ефективності роботи усієї Укрзалізниці. HR-напрямок один з найважливіших, адже професійне управління кадровими ресурсами сприятиме розвитку компанії та утвердження залізниці, як найбільшого роботодавця країни.
Саме тому ми підсилюємо нашу команду досвідченим фахівцем й сподіваємось на плідну спільну роботу та швидкі результати", - заявив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.
Повідомляється, що з серпня 2014 по січень 2019 року Синяков займав посаду директора HR-департаменту та соціальної політики НАК "Нафтогаз України".
З 2004 по 2007, а також у 2012 - 2014 рр. працював заступником гендиректора груп компаній "Контініум".
Також у 2007 - 2012 рр. працював на керівних посадах ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" та у 1998 - 2003 - ЗАТ "Холдингова компанія "Бліц-Інформ".
"Ключовим завданням новопризначеного директора є забезпечення ефективного управління персоналом, зменшення відтоку висококваліфікованих фахівців та побудова ефективної стратегії розвитку HR-вертикалі", - додали в "Укрзалізниці".
Економічна правда
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