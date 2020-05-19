У квітні номінальний ВВП Росії впав на 28%

У квітні 2020 року на тлі неробочих днів через пандемію коронавірусу номінальний ВВП Росії (розраховується у поточних цінах) становив 6,3 трлн рублів - на 28% (або на 2,4 трлн рублів) менше, ніж у квітні 2019 року.

Про це йдеться у звіті Мінфіну РФ, передає РБК.

Зазначається, що порівняно з березнем показники номінального ВВП скоротились приблизно на третину.

За оцінками експертів, опитаних РБК, у реальному вираженні ВВП РФ у квітні міг знизитись на 20%.

Економісти вважають, що на падіння ВВП Росії у квітні вплинули і режим самоізоляції, і різке здешевлення нафти.

Зокрема, середня ціна російської нафти Urals у квітні становила 18,2 доларів за барель - проти 71,5 доларів у 2019 році.

"Але точно відокремити ефект впливу цін на нафту на російський ВВП від ефекту коронавируса поки неможливо", - пише РБК.