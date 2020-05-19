Rozetka тестує у Києві доставку на мережу АЗС WOG

Серед пунктів видачі замовлень у Rozetka з'явилась нова опція - забрати замовлення на мережі АЗС WOG.

Про це повідомляє AIN.UA з посиланням на представників компанії.

Зазначається, що наразі Rozetka і WOG проводять пілот: замовлення доставляють на 11 АЗС у Києві.

Протягом тижня кількість пунктів WOG, де можна буде забрати повністю оплачений товар, збільшать, також оцінюватиметься попит в регіонах.

Замовлення на автозаправних комплексах WOG в Києві можна отримати за наступними адресами:

вул. Богатирська, 15А

пр. Броварський, 11Б

вул. Науки, 49А

пр. Валерія Лобановського, 116

пр. Перемоги, 11Б

Севастопольська площа, 5

вул. Сім'ї Сосніних, 17А

вул. Солом'янська, 40А

вул. Дніпровська набережна, 16Б

вул. Берковецька, 6

вул. Бориспільська, 12

Повідомляється, що максимальна вага товару - 15 кг, максимальна довжина - 90 см.

При цьому, від частини замовлення відмовитися неможливо, як і оформити повернення товару на АЗС. Також немає можливості оглянути, приміряти і перевірити товар, оплатити його подарунковим сертифікатом, взяти в кредит або оплатити за безготівковим розрахунком.

Отримати замовлення можна тільки з документом, що посвідчує особу.