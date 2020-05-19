Rozetka тестує у Києві доставку на мережу АЗС WOG
Серед пунктів видачі замовлень у Rozetka з'явилась нова опція - забрати замовлення на мережі АЗС WOG.
Про це повідомляє AIN.UA з посиланням на представників компанії.
Зазначається, що наразі Rozetka і WOG проводять пілот: замовлення доставляють на 11 АЗС у Києві.
Протягом тижня кількість пунктів WOG, де можна буде забрати повністю оплачений товар, збільшать, також оцінюватиметься попит в регіонах.
Замовлення на автозаправних комплексах WOG в Києві можна отримати за наступними адресами:
- вул. Богатирська, 15А
- пр. Броварський, 11Б
- вул. Науки, 49А
- пр. Валерія Лобановського, 116
- пр. Перемоги, 11Б
- Севастопольська площа, 5
- вул. Сім'ї Сосніних, 17А
- вул. Солом'янська, 40А
- вул. Дніпровська набережна, 16Б
- вул. Берковецька, 6
- вул. Бориспільська, 12
Повідомляється, що максимальна вага товару - 15 кг, максимальна довжина - 90 см.
При цьому, від частини замовлення відмовитися неможливо, як і оформити повернення товару на АЗС. Також немає можливості оглянути, приміряти і перевірити товар, оплатити його подарунковим сертифікатом, взяти в кредит або оплатити за безготівковим розрахунком.
Отримати замовлення можна тільки з документом, що посвідчує особу.
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