Попит на нафту у Китаї повернувся на докризовий рівень – ЗМІ
Попит на нафту у Китаї майже повернувся до рівня, яки спостерігався до коронавірусної кризи - наразі споживання нафти становить близько 13 млн барелів на добу проти 13,7 млн барелів у грудні 2019 року.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на оцінки топ-менеджерів нафтокомпаній і трейдерів.
Зазначається, що у лютому у зв'язку із закриттям промислових підприємств попит на сировину впав на 20%, проте зараз, коли заводи знову відкриваються, споживання бензину та дизелю повністю відновилось.
"Визначення точного рівня попиту на нафту в Китаї в режимі реального часу є складним завданням, але трейдери заявили, що це близько 13 мільйонів барелів на день, проти 13,7 млн барелів у грудні 2019 року", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що китайські нафтопереробні компанії в останні дні активізували закупівлі нафти на спотовому ринку, що призвело до зростання цін.
Попит зростатиме з відновленням авіасполучення та зростанням обсягів споживання авіаційного палива.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua