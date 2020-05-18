Rozetka відкрила перший офлайн-магазин у Львові
Інтернет-супермаркет Rozetka 18 травня відкрила перший офлайн магазин у Львові - це перший шоурум компанії у Західній Україні.
Про це у Facebook повідомив співзасновник та співвласник Rozetka Владислав Чечоткін.
Офлайн-магазин у Львові відкрився на проспекті Червоної Калини 36.
"Звичайно, ми і раніше доставляли сюди сотні тисяч товарів, тепер це буде зручніше, швидше, а головне - безкоштовно для наших клієнтів.
Ми розширюємо географію присутності ще й тому, що за час карантину до нас прийшло багато споживачів, які раніше ніколи не купували онлайн. Більшість з них - з регіонів. Ми докладаємо великих зусиль, щоб їх досвід був позитивним, і я дуже сподіваюся, що вони залишаться з нами і далі", - написав Чечоткін.
Як повідомили у прес-службі Rozetka, у торговельній зоні розташований магазин з базовим асортиментом товарів (продукти, дрібна електроніка), зона видачі інтернет-замовлень та примірочна.
Також є відділ сервісної підтримки, де можна оформити повернення або заміну товару, скористатися послугами ремонту або налаштування електроніки.
За словами Чечоткіна, за останні 6 місяців Rozetka відкрила магазини в Дніпрі, Житомирі, Чернігові, Білій Церкві, Ірпені та продовжила збільшувати присутність в Києві.
Другу точку видачі у Львові відкриють 29 травня.
Економічна правда
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