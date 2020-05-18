Кількість звернень споживачів фінпослуг зросла у 1,5 рази – НБУ

Нацбанк у 1 кварталі 2020 року отримав і опрацював близько 10 тисяч звернень споживачів фінпослуг - це в 1,5 рази більше, ніж у попередньому кварталі.

Про це йдеться у звіті НБУ про роботу зі зверненнями споживачів фінпослуг за перший квартал 2020 року.

"Кількість дзвінків на "гарячу" лінію зросла у два з половиною рази та сягнула 5,6 тисяч звернень. Це пов’язано з тим, що громадяни частіше зверталися до Національного банку за роз’ясненнями. Зокрема, про проблеми, що виникли через карантинні обмеження у березні", - йдеться у повідомленні.

Ключові питання споживачів під час карантину: тимчасовий дефіцит готівкової валюти у касах банків, кредитні канікули, а також - платіжні картки та онлайн-операції.

Кількість звернень, пов’язаних з карантином, поступово зменшилася до кінця березня.

"У першому кварталі 2020 року споживачі найчастіше зверталися стосовно роботи п’яти банків. Причина -ці банки активно працюють з населенням та мають велику кількість клієнтів.

Кожне друге письмове звернення по банкам (49% від загальної кількості) стосувалося державних банків. Близько третини - 29% - звернення по банкам з іноземним капіталом. Решта – 22% – стосувалися приватних банків", - додали в НБУ.

Повідомляється, що 66% письмових звернень по банкам мали ознаки порушення прав споживачів.

Зокрема, були виявлені такі ознаки порушення прав споживачів: банк вводить в оману споживача стосовно процентної ставки за кредитом (фактична процентна ставка за кредитом виявляється значно вищою, ніж рекламував банк), приховує додаткові платежі за кредитом, порушує умови повернення кредиту, самовільно збільшує кредитний ліміт, нараховує відсотки на раніше нараховані відсотки, списує до 50% із зарплати чи інших нарахувань у рахунок погашення боргу.

Економічна правда