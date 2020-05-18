Бізнес поступово оговтується: працює 61% ресторанів, ростуть реєстрації ФОПів

В Україні працює 61% ресторанів, а їх обіги складають 44% від докарантинних показників. За останній тиждень зареєструвалося 3 887 підприємців ( 80% від докарантинних показників).

Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот.

Найгірші показники серед ресторанів були зафіксовані 12 квітня. Тоді працювало лише 32% закладів, а обіги складали лише 22%.

Кількість активних вакансій починає зростати, але ще не відновилося. На на Work.ua опубліковано 27 708 активних вакансій. До карантину було 54 тисячі вакансій.

Також українці почали пересуватися на автомобілях на 14% активніше ніж до карантину.

На 12 березня однокімнатні квартири коштували 1,7 млн гривень, тепер — 1,6 млн. Двокімнатні — 2,5 млн, тепер — 2,4 млн гривень. Їх ціна впала майже на 10%.

Економічна правда



