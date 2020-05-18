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Ощадбанк збільшив прибуток до 3,3 мільярдів

Понеділок, 18 травня 2020, 17:29
 

За 4 місяці 2020 року Ощадбанк збільшив чистий прибуток до 3,3 млрд грн із 2,6 млрд грн.

Про це повідомили в банку.

"В умовах жорстких обмежень бізнес-діяльності, пов’язаних із пандемією коронавірусу, Ощадбанк продовжує забезпечувати стабільну та прибуткову діяльність.

Це підтверджується результатами та ключовими показниками за чотири місяці 2020 року. Обсяг чистого прибутку становить 3,3 млрд грн", - заявили у фінустанові.

Зазначається, що початок травня в штатному режимі працювало 1,7 тис. відділень.

"З початку року активних користувачів веб- і мобільного банкінгу стало на 27% більше, а кількість щомісячних операцій в Ощад 24/7 зросла на 41%", - йдеться у повідомленні.

При цьому, приріст клієнтського кредитного портфеля становить 3 млрд грн, з них за напрямом мікро-, малого і середнього бізнесу надали кредитів на 1 млрд грн.

"З початку року приріст строкових депозитів становить майже 6 млрд грн, банк планово погасив частину зовнішнього боргу на 375 млн доларів", - додали в банку.

Економічна правда

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