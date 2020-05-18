Нацбанк затвердив формулу оцінки облігацій бізнесу з держгарантією

Нацбанк затвердив підхід до визначення справедливої вартості облігацій підприємств, випущених під державну гарантію.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначається, що регулятор визначатиме вартість облігацій підприємств з урахуванням кредитного ризику конкретного випуску цінних паперів.

"Ці облігації можуть бути включені до пулу застав за кредитами рефінансування або використані для здійснення операцій репо з Національним банком", - йдеться у повідомленні.

Коригуючі коефіцієнти облігацій розраховуватимуться відповідно до розділу ІІІ Порядку оцінки за справедливою вартістю цінних паперів резидентів, що перебувають у власності НБУ або приймаються ним як забезпечення виконання зобов’язань, та враховують умови випуску облігацій та державної гарантії.

Зазначені зміни затверджені рішенням правління НБУ від 14 травня 2020 року та набули чинності 14 травня.

Нагадаємо:

Нацбанк 8 травня провів перший тендер з надання довгострокового рефінансування банкам без обмеження по сумі - участь в аукціоні взяли 11 банківських установ, які загалом отримали майже 2,4 млрд грн на строк від 1 до 5 років.

Економічна правда