"ЛНР" закриває шахти через зниження цін на вугілля та списує борги за зарплати

Окупаційна влада частини Луганської області ліквідовує шахти через зниження попиту і вартості вугілля і визнають багаторічні заборгованості по зарплаті "такими, що не підлягають погашенню".

Про це повідомляє Радіо.Свобода

"Попит на енергетичні марки вугілля, на коксівне вугілля, на той же антрацит, впав. Це ті факти, які нас змушують, щоб вартість тонни видобутого вугілля у нас була набагато нижчою", – заявив Сергій Козлов, так званий "прем’єр" угруповання "ЛНР".

Через це у кінці квітня десятки гірників шахти "Никанор-Нова", що розташована на непідконтрольній Києву частині Луганської області відмовилися підніматися на поверхню.

Врешті гірники домоглися виплати всього лише двомісячної заборгованості і непевних гарантій власного працевлаштування.

Донбаське вугілля стало непотрібним, зауважують експерти. У відповідь угруповання "ЛНР" вирішило просто ліквідувати зайві шахти. А багаторічні заборгованості перед гірниками визнали "такими, що не підлягають погашенню". Про це стало відомо "Східній правозахисній групі".







