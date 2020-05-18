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Українські порти за січень-квітень наростили перевалку на 12,6% 

Понеділок, 18 травня 2020, 14:04

Оператори у морських портах за січень-квітень 2020-го року перевалили 55 мільйонів тонн вантажів, що на 12,6%, ніж за аналогічний період 2019-го.

Про це повідомляє міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Лідери - українські порти у Южному, Миколаєві,:Чорноморську та Одесі. Разом вони забезпечили близько 87% загального обсягу перевалки вантажів. Це майже 48 млн тонн

Перевалка експортних вантажів виросла до 42,5 млн тонн (+ 11% ), імпортних — до 8 млн тонн (+ 18,6%), транзитних – до 3,8 млн тонн (+ 15,6%), каботажних – до 0,6 млн тонн (+31%)", - пише Криклій.

Економічна правда

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порт Криклій

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