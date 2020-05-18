В уряді подумують запустити транспорт. Але не у всіх регіонах

Влада розглядає можливість відновлення роботи громадського транспорту, але не по всій країні одночасно.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час наради з главою держави розповів, що уряд розглядає можливість запуску громадського транспорту під час чергового етапу послаблення карантину.

Голова МОЗ Максим Степанов наголосив, що наразі ситуація у восьми регіонах не відповідає критеріям, які дозволили б запускати там транспорт. Зокрема, проводиться мало тестувань. Однак становище там можна змінити впродовж тижня, зауважив він.

Пряма мова Володимира Зеленського: "Якщо вже вирішили відкривати транспорт, то треба дозволяти місцевій владі відкривати його там, де вони бачать можливість дотримання безпеки. Люди виходять на роботу, і їм треба дати можливість добиратися. Головне – пам’ятати про безпеку".