Кличко розповів, що має статися, щоб відкрилися ТЦ у Києві 

Великі торговельні центри в столиці треба відкривати тільки після відновлення роботи метро та в разі поліпшення епідемічної ситуації,

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко, передає Інтерфакс-Україна.

"Великі торговельні центри треба відкривати після відновлення роботи метро. Потрібно розуміти, що люди їдуть на роботу громадським транспортом, зокрема у великі ТЦ", - цитує прес-служба Київської міськдержадміністрації мера столиці.

За його словами, в разі поліпшення епідемічної ситуації в місті відкриття торговельних центрів відбудеться після відкриття метро до кінця травня.