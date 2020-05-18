Кличко розповів, що має статися, щоб відкрилися ТЦ у Києві
Понеділок, 18 травня 2020, 11:35
Великі торговельні центри в столиці треба відкривати тільки після відновлення роботи метро та в разі поліпшення епідемічної ситуації,
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко, передає Інтерфакс-Україна.
"Великі торговельні центри треба відкривати після відновлення роботи метро. Потрібно розуміти, що люди їдуть на роботу громадським транспортом, зокрема у великі ТЦ", - цитує прес-служба Київської міськдержадміністрації мера столиці.
За його словами, в разі поліпшення епідемічної ситуації в місті відкриття торговельних центрів відбудеться після відкриття метро до кінця травня.
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