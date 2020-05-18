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Кличко розповів, що має статися, щоб відкрилися ТЦ у Києві 

Понеділок, 18 травня 2020, 11:35
 

Великі торговельні центри в столиці треба відкривати тільки після відновлення роботи метро та в разі поліпшення епідемічної ситуації, 

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко, передає Інтерфакс-Україна.

"Великі торговельні центри треба відкривати після відновлення роботи метро. Потрібно розуміти, що люди їдуть на роботу громадським транспортом, зокрема у великі ТЦ", - цитує прес-служба Київської міськдержадміністрації мера столиці.

За його словами, в разі поліпшення епідемічної ситуації в місті відкриття торговельних центрів відбудеться після відкриття метро до кінця травня.

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Кличко

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