Безробіття в США може досягти 25% - ФРС

Рівень безробіття в Сполучених Штатах в другому кварталі поточного року в зв'язку з наслідками пандемії нового коронавірусу може досягти 20-25%.

Про це в інтерв'ю телекомпанії CBS заявив голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл.

Також у другому кварталі очікується істотне зниження ВВП.

"Цифри будуть дуже великими. Важко сказати точно, я б не хотів робити припущень. Це цілком може бути в районі 20 або 30 відсотків", - сказав Пауелл про можливі параметри зниження ВВП.

При цьому, на думку голови ФРС, нинішню ситуацію не варто називати Другою Великою депресією.

"Є деякі дуже фундаментальні відмінності. По-перше, причина - у нас була дуже здорова економіка два місяці тому. Це зовнішня подія, по суті це стихійне лихо. У 1920-х роках, коли трапився крах і все таке, фінансова система провалилася. Тут наша фінансова система сильна і здатна витримати це", - сказав він.

"Це буде дуже різкий спад, але цей спад повинен бути набагато коротшим ніж те, що у вас асоціюється з 1930-ми роками", - переконаний Пауелл.

Голова ФРС також висловив упевненість, що з часом економіка відновиться.

"Я думаю, що протягом наступних кількох місяців ви побачите, як почнеться відновлення - у міру того, як компанії знову відкриваються і люди повертаються до роботи. Нам важливо уникнути другої хвилі вірусу в цей період часу. Якщо нам це вдасться, економіка зможе продовжити відновлюватися. Ми побачимо, як ВВП повертається до зростання після дуже низьких показників в цьому кварталі. Ми побачимо, як знизиться безробіття", - зазначив Пауелл.

Минулого тижня Міністерство праці США оголосило про те, що в квітні рівень безробіття в країні досяг рекордних 14,7%.

За словами опитаних газетою "Вашингтон пост" експертів, в цей період було приблизно вдвічі більше скорочень службовців, ніж під час світової фінансової кризи 2008 року.

ВВП США в I кварталі 2020 року вперше за шість років скоротився на 4,8% в річному вираженні в зв'язку з ситуацією навколо пандемії.