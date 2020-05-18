Німеччина звинувачує WhatsApp у передачі даних користувачів Facebook. У компанії спростовують

Власники месенджера WhatsApp відкидають звинувачення в передачі метаданих користувачів своїй материнській компанії Facebook, що прозвучали в Німеччині.

Про це пише видання Handelsblatt, передає DW.

Повідомлення в месенджері "захищені наскрізним шифруванням", їх можуть прочитати виключно безпосередні співрозмовники, заявив співробітник компанії.

Метаданими вважаються, наприклад, IP-адреса, дані про місцезнаходження, інформація про смартфон і його операційну систему або дата і час повідомлення.

На думку експертів, ці метадані дозволяють створювати профілі користувачів і дізнаватися про їхнє пересування. Крім того, пов'язуючи окремі дані, можна зробити висновки про професії, захоплення, фінансове становище, переваги або навіть хвороби користувачів.

Раніше уповноважений уряду Німеччини із захисту особистих даних Ульріх Кельбер застеріг федеральні міністерства і відомства від використання цього додатка для обміну інформацією. На його думку, передача метаданих відбувається вже під час надсилання повідомлень.

Кельбер зазначив, що навіть "у ці важкі часи", коли через пандемію захворювання COVID-19 державним установам доводиться змінювати шляхи комунікації, не можна нехтувати захистом даних.

Через пандемію COVID-19 і запроваджені через це карантинні обмеження люди стали значно активніше користуватися різноманітними онлайн-платформами для спілкування. За словами засновника Facebook Марка Цукерберга, останнім часом активність користувачів Facebook, Instagram й WhatsApp значно зросла.

Компанія WhatsApp була заснована в 2009 році. У 2014 році месенджер був придбаний Facebook. Його аудиторія налічує понад 2 мільярда осіб.