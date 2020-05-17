НБУ спростив отримання готівки з кас торговельних підприємств

Національний банк удосконалив порядок здійснення та обліку операцій з отримання готівки з кас підприємств торгівлі, громадського харчування та послуг, що застосовують РРО.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

У регуляторі зазначають, що така послуга сприятиме зменшенню тінізації економіки, подальшому розвитку безготівкового сегменту та зростанню фінансової інклюзії громадян загалом.

Національний банк передбачив також застосування разом з паперовими, електронні розрахункові документи та електронні фіскальні звітні чеки, - йдеться у повідомленні.

Постанова НБУ від 7 травня набирає чинності з 25 травня 2020 року, через 10 днів після її офіційного опублікування.

Крім того, Національний банк розширив можливості суб’єктів господарювання щодо здійснення операцій з переказу готівки у національній валюті через фінансові установи, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення таких операцій. Відповідна норма запрацює з 1 липня 2020 року.

Економічна правда