Модернізація "Укртранснафти" буде коштувати 4-5 мільярди гривень

Генеральний директор АТ "Укртранснафта" Микола Гавриленко заявив, що на програму з модернізації компанії знадобиться 4-5 мільярди гривень та займе 3-4 роки.

Про це повідомляє Enkorr.

"Інвестиційна програма безпосередньо пов'язана з модернізацією та автоматизацією виробничих потужностей. Плюс окремо - створення резервуарного парку.

Якщо говорити конкретно по цій програмі, то "Укртранснафта" може за 3-4 роки з сумою близько 4-5 млрд закрити всю інвестиційну програму", - розповів він.

За словами Гавриленко, сума подальших інвестицій не буде перевищувати 200-300 млн на рік, а підприємство стане сучасним та дуже стійким з точки зору прибутковості.

"При десятирічному контракті з "Транснафтою" та зі стійким, на мій погляд, споживчим попитом, без урахування інвестицій в резервуарний парк, інвестиції окупляться за 5-6 років", - заявив Гавриленко.

Також він зазначив, що нафтопровід "Дружба" - морально застарів. "У нас нещодавно вийшла з ладу засувка, у неї дата виготовлення 1961 рік, вона просто розсипалася", - сказав Гавриленко, додавши, що у плані модернізації нафтопроводу є і заміна засувок і автоматизація всього маршруту з моніторингом.

При цьому топ-менеджер підкреслив, що "Укртранснафта" за останні чотири роки виплатила державі 7,5 млрд дивідендів.

"При цьому залишкова вартість основних фондів, без вартості нафти, становить близько 16 млрд. Грубо кажучи, ми виплатили 50% залишкової вартості своїх активів", - розповів він.