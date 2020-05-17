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Перемовини щодо зони вільної торгівлі з Туреччиною продовжуються попри пандемію — посол

Неділя, 17 травня 2020, 12:38
 

Надзвичайний та повноважний посол України в Туреччині Андрій Сибіга заявив, що переговори щодо угоди про зону вільної торгівлі продовжуються попри пандемію.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню Bloomberg Businessweek Türkiye.

"Переговори щодо угоди про зону вільної торгівлі також продовжуються попри пандемію. Українська та турецька сторони продовжують працювати, залишаючись вірними гаслу "зростаймо разом", - сказав Сибіга.

За його словами, відбуваються зустрічі та обмін думками на всіх рівнях . "Ми обмінюємося думками для мінімізації негативних наслідків пандемії в економіці", - додав дипломат.

Сибіга також нагадав, що у 2019 році товарообіг між країнами збільшився на 22,3% у порівнянні з попереднім роком і досяг майже 5 млрд дол.

Нагадуємо:

Раніше Сибіга заявляв, що Угода про створення зони вільної торгівлі між Україною і Туреччиною досі не фіналізована, бо "кожна сторона відстоює свої інтереси, і це нормально в таких чутливих угодах".

У червні 2019 року у МЗС України заявили, що угода про ЗВТ з Туреччиною на "99% готова, залишились ті деталі, які саме впливають на цифри".

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Туреччина ЗВТ

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