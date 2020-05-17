Couchsurfing став платним

Сервіс Couchsurfing через економічний спад вводить платне членство для доступу до веб-сайту та мобільного додатку.

Про це йдеться у блозі компанії.

Компанія пише, що через кризу була зменшена чисельність команди, урізана зарплата, ліквідовані або змінені всі контракти.

"Ми просимо внести членство у розмірі 2,39 дол на місяць, або 14,29 дол на рік, щоб підтримувати Couchsurfing. Цей внесок учасника необхідний для доступу до веб-сайту Couchsurfing та мобільних додатків. Ваші внески учасників будуть використані для підтримки Couchsurfing", - йдеться у блозі.

Також у блозі зазначається, що компанія подала заявку на фінансову підтримку по програмі допомоги від COVID-19, надану урядом США.

Couchsurfing — сервіс з пошуку безкоштовного житла, одна з найбільших світових мереж гостинності, реалізованих у вигляді онлайн-сервісу. Вона об'єднує понад 2 млн осіб у 238 країнах.

Економічна правда