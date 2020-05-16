Перша партія саудівської нафти прибуде в Білорусь

Перша партія нафти, закуплена Білоруссю у Саудівської Аравії, почне надходити на нафтопереробний завод "Нафтан" у суботу.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на прес-секретаря концерну "Белнафтохім" Олександра Тищенка.

"Сьогодні вдень з Клайпеди на "Нафтан" прибуде перший залізничний потяг з саудівської нафтою", - зазначив він.

За його словами, очікується 60 цистерн, загальним обсягом - 3,6 тис тонн.

У концерні не виключають, що надалі можливе укладання нових угод з Saudi Аramco.

Як відзначав Тищенко: "постачання аравійської нафти можуть продовжитися, це залежить від цінової кон'юнктури та ситуації на ринку".

Нагадуємо:

Перший танкер з 87 тис тонн нафти, закупленої у компанії Saudi Аramco, прибув в порт Клайпеди та встав під розвантаження 12 травня.

Раніше повідомлялось, що США розпочали поставку нафти до Білорусі відповідно до домовленостей, досягнутих між країнами на початку року.