Перша партія саудівської нафти прибуде в Білорусь
Перша партія нафти, закуплена Білоруссю у Саудівської Аравії, почне надходити на нафтопереробний завод "Нафтан" у суботу.
Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на прес-секретаря концерну "Белнафтохім" Олександра Тищенка.
"Сьогодні вдень з Клайпеди на "Нафтан" прибуде перший залізничний потяг з саудівської нафтою", - зазначив він.
За його словами, очікується 60 цистерн, загальним обсягом - 3,6 тис тонн.
У концерні не виключають, що надалі можливе укладання нових угод з Saudi Аramco.
Як відзначав Тищенко: "постачання аравійської нафти можуть продовжитися, це залежить від цінової кон'юнктури та ситуації на ринку".
Нагадуємо:
Перший танкер з 87 тис тонн нафти, закупленої у компанії Saudi Аramco, прибув в порт Клайпеди та встав під розвантаження 12 травня.
Раніше повідомлялось, що США розпочали поставку нафти до Білорусі відповідно до домовленостей, досягнутих між країнами на початку року.
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