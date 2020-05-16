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Рекордне падіння: у США роздрібні продажі впали на 16,4%

Субота, 16 травня 2020, 12:02
 

Роздрібні продажі у США у квітні впали на 16,4% у порівнянні з попереднім місяцем, це рекордні темпи зниження за весь час ведення розрахунків з 1992 року.

Про це повідомляється у матеріалі WSJ, з посиланням на доповідь Федеральної резервної системи США.

Видання пише, що продажі знизилися у всіх великих категоріях, за винятком тієї, до якої входять онлайн-рітейлери, де вони виросли на 8,4%.

Найбільше зниження продажів було зафіксоване у таких категоріях товарів, як одяг та аксесуари (-78,8%), електроніка (-60,6%), меблі (-58,7%), а також скоротилися продажі на АЗС - на 28,8%. 

Промислове виробництво у квітні скоротилося на 11,2%, що теж є рекордним місячним падінням.

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США торгівля

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