Рекордне падіння: у США роздрібні продажі впали на 16,4%
Роздрібні продажі у США у квітні впали на 16,4% у порівнянні з попереднім місяцем, це рекордні темпи зниження за весь час ведення розрахунків з 1992 року.
Про це повідомляється у матеріалі WSJ, з посиланням на доповідь Федеральної резервної системи США.
Видання пише, що продажі знизилися у всіх великих категоріях, за винятком тієї, до якої входять онлайн-рітейлери, де вони виросли на 8,4%.
Найбільше зниження продажів було зафіксоване у таких категоріях товарів, як одяг та аксесуари (-78,8%), електроніка (-60,6%), меблі (-58,7%), а також скоротилися продажі на АЗС - на 28,8%.
Промислове виробництво у квітні скоротилося на 11,2%, що теж є рекордним місячним падінням.
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