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Facebook купив за 400 мільйонів доларів сервіс Giphy

П'ятниця, 15 травня 2020, 20:20
 

Компанія Facebook оголосила про придбання сервісу анімованих зображень Giphy - тепер він буде частиною команди соцмережі Instagram.

Про це повідомляється у блозі компанії.

" Giphy приєднується до компанії Facebook у складі команди Instagram.Giphy робить щоденні розмови цікавішими, і тому ми плануємо надалі інтегрувати їхню GIF-бібліотеку в Instagram та інші наші програми, щоб люди могли знайти правильний спосіб самовираження", - йдеться у повідомленні.

Facebook вже декілька років користується API Giphy для пошуку гіфок в Instagram, Facebook Messenger та WhatsApp.

Зазначається, що фактично 50% трафіку сервісу припадає на додатки від Facebook.

"Об’єднуючи Instagram та Giphy разом, ми можемо полегшити людям пошук ідеальних GIF-картинок та наклейок у Stories and Direct. Разом ми можемо полегшити будь-кому можливість створювати та ділитися своєю роботою зі світом", - додали у компанії.

Економічна правда

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