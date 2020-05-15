За тиждень НБУ поповнив резерви на 160 мільйонів доларів
П'ятниця, 15 травня 2020, 17:48
За 12-15 травня Національний банк викупив на валютному ринку 161,5 мільйона доларів.
Про це повідомляється на сайті регулятора.
На цьому тижні Нацбанк не продавав валюту.
Повідомляється, що інтервенції здійснювались за єдиним курсом розміщення пропозиції з купівлі/продажу іноземної валюти (Matching)
Нагадуємо:
Минулого тижня (4-8 травня) НБУ викупив на міжбанківському ринку 199 мільйонів доларів та не продавав валюту.
Економічна правда
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