НБУ відтермінував введення нових правил банківської реклами

Нацбанк ухвалив нові вимоги щодо розкриття банками інформації про споживчі кредити та депозити в рекламі. Правила набудуть чинності з 1 вересня 2020 року, а не з 2 червня, як планувалось раніше.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Тоді ж запрацюють і вимоги до розкриття інформації про фінансові послуги на вебсайтах банків. Національний банк дав додатковий час на адаптацію, урахувавши складність виконання деяких норм в умовах карантинних обмежень", - пояснили в регуляторі.

Реклама, відповідно до нових вимог, має містити основні умови отримання кредиту чи розміщення депозиту.

"Для кредиту має бути зазначено реальну річну процентну ставку, максимальну суму кредиту та його термін. Для депозиту - процентну ставку, термін вкладу, валюту та мінімальну суму. Також реклама фінансових послуг не повинна ускладнювати візуальне сприйняття інформації", - заявили в НБУ.

Водночас на вебсайтах банки повинні розкрити повну, достовірну та актуальну інформацію про послуги, їх повну вартість для споживача, умови отримання та ризики.

Зокрема, для кредиту потрібно розкрити повну річну процентну ставку, загальні витрати споживача (включаючи не лише проценти, але й комісії банку, а також платежі за супутніми та додатковими послугами за їх наявності), періодичність виплати тіла кредиту, процентів та комісій, а також штрафи та пеню у випадку прострочення платежів.

"Для депозиту потрібно вказати процентну річну ставку, термін вкладу, умови дострокового зняття, платежі за додаткові та супутні послуги банку тощо. Усі примітки та уточнення повинні зазначатися однаковим за розміром і кольором шрифтом, що й умови надання послуги", - додали в Нацбанку.

Крім цього, на сайтах банків мають запрацювати калькулятори для розрахунку витрат за користування споживчим кредитом чи доходів від розміщення коштів на депозит.

Економічна правда