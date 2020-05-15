До 2030 року статки засновника Amazon можуть перевищити 1 трильйон доларів — прогноз

Найбагатша людина світу - засновник та CEO Amazon Джефф Безос - до 2030 року може стати доларовим трильйонером.

Про це свідчать результати дослідження сервісу консультацій для малого бізнесу Comparisun, пише MarketWatch.

Для аналізу сервіс Comparisun відібрав дані про зростання капіталів 25 лідерів списку багатіїв від Forbes за останні 5 років.

З цих даних аналітики отримали величину середньорічного приросту капіталу, яку екстраполювали в майбутнє.

Зазначається, що протягом останніх 5 років оцінка капіталу Безоса росла у середньому на 34% у рік.

Comparisun прогнозує, що Безосу стати доларовим трильйонером не завадять ні втрата 38 млрд доларів через розлучення, ні пандемія коронавірусу.

Спочатку економісти прогнозували, що статки Безоса перевищать 1 трлн доларів у 2026 році, але пізніше надали виданню скориговану дату.

Окрім засновника Amazon, у найближчі роки трильйонери можуть стати китайський девелопер Сюй Цзяінь (у 2027 році) та засновник Alibaba Group Джек Ма в 2030 році.

Економічна правда