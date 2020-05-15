У 1 кварталі дефіцит зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС виріс на 67% — Держстат

Дефіцит зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС у першому кварталі 2020 року виріс на 67,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року - до 944,2 млн доларів.

Про це свідчать дані Держстату.

Зазначається, що експорт упав на 6,4% - до 5,57 млрд доларів, імпорт зберігся на рівні 6,52 млрд доларів.

Водночас на 375% (до 334 млн доларів) зріс профіцит у торгівлі послугами: експорт послуг виріс на 7,8% - до 41,04 млрд дол, а імпорт скоротився на 2,4% - до 0,7 млрд дол.

Загалом від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 1 кварталі 2020 році скоротилося до 9,4 млн дол з 437,9 млн дол за аналогічний квартал 2019 року.

За даними Держстату, за перші три місяці цього року експорт товарів і послуг скоротився на 0,3% - до 14,68 млрд дол, а імпорт - на 3,1%, до 14,69 млрд дол.

У цілому в торгівлі товарами в першому кварталі 2020 року дефіцит знизився на 29,6% - до 1,06 млрд доларів за рахунок того, що імпорт впав на 3,4% - до 13,31 млрд дол, а експорт - на 0,2%, до 12,25 млрд дол.

Нагадаємо:

Від’ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2019 році становило 3,63 мільярда доларів, що на 41,5% менше, ніж у 2018 році — 6,21 мільярда.

Економічна правда