"Укрпошта" і Rozetka відкриють 130 відділень для безкоштовної доставки товарів
"Укрпошта" і інтернет-супермаркет Rozetka з початку травня почали розвиток мережі партнерських відділень - у рамках співпраці планують до кінця 2020 року відкрити понад 130 відділень.
Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти".
"Станом на сьогодні партнерська мережа від Rozetka та Укрпошти нараховує 19 точок у 17 містах України. Зокрема, два відділення у Києві (за адресами: вул. Костянтинівська, 71 та вул. Боголюбова, 36), а також у містах Сміла, Ірпінь, Вараш, Бахмут, Бровари, Кам’янець-Подільський, Кам’янське, Краматорськ, Кропивницький, Маріуполь, Нетішин, Славута, Сокаль, Суми, Умань, Чернігів.
Найближчим часом мережа буде розширена. Усього у рамках цієї співпраці планується відкриття понад 130 партнерських відділень до кінця року", - йдеться у повідомленні.
Щоб скористатись послугами безкоштовної доставки, потрібно додати обрані на Rozetka товари у кошик і в полі "Вибір способів доставки й оплати" натиснути на опцію "Самовивіз з Rozetka + Укрпошта".
Далі потрібно обрати відділення у вашому місті, де бажаєте отримати покупку.
Максимальна вага замовлення не має перевищувати 30 кг, а найдовша сторона придбаного товару - 90 см. Скористатися послугою можна для товарів вартістю не більше ніж 50 тисяч грн. Не доставляються також крихкі товари та ювелірні вироби.
"Карантин показав, що клієнт як ніколи очікує від компаній швидкого та якісного сервісу.
За останні два місяці на Rozetka прийшло багато клієнтів, які раніше не купували онлайн, зокрема у регіонах. Ми робимо все, щоб їхній досвід був максимально комфортним. Завдяки новим відділенням з "Укрпошта" сотні тисяч клієнтів по всій Україні отримають зручний сервіс, де б вони не були", - заявив директор з маркетингу Rozetka Євген Образок.
Економічна правда
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