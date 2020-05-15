Facebook заплатить 52 мільйони доларів компенсації модераторам через психічні розлади

Компанія Facebook вирішила заплатити 52 млн доларів компенсації та не доводити до суду позов нинішніх та колишніх модераторів, у яких під час роботи виникли проблеми з психічним здоров'ям.

Про це повідомляє The Verge.

Зазначається, що кожен модератор отримає мінімум 1 тисячу доларів та отримає право на додаткову компенсацію, якщо йому поставлять діагноз посттравматичного стресового розладу або пов'язаним із ним станів. Компенсацію отримають 11 250 модераторів.

Позов проти Facebook у вересні 2018 року подала колишня модераторка Селена Скола, стверджуючи, що після 9 місяців роботи з шокуючим контентом у неї з'явився посттравматичний стресовий розлад.

До позову приєднались й інші модератори, які звинуватили компанію в тому, що вона не змогла забезпечити співробітникам безпеку на робочому місці.

У Facebook також вирішили в майбутньому ретельніше підбирати претендентів на вакансії модераторів, організовувати для них зустрічі з психологами і формувати групи підтримки.

Економічна правда