Facebook заплатить 52 мільйони доларів компенсації модераторам через психічні розлади
Компанія Facebook вирішила заплатити 52 млн доларів компенсації та не доводити до суду позов нинішніх та колишніх модераторів, у яких під час роботи виникли проблеми з психічним здоров'ям.
Про це повідомляє The Verge.
Зазначається, що кожен модератор отримає мінімум 1 тисячу доларів та отримає право на додаткову компенсацію, якщо йому поставлять діагноз посттравматичного стресового розладу або пов'язаним із ним станів. Компенсацію отримають 11 250 модераторів.
Позов проти Facebook у вересні 2018 року подала колишня модераторка Селена Скола, стверджуючи, що після 9 місяців роботи з шокуючим контентом у неї з'явився посттравматичний стресовий розлад.
До позову приєднались й інші модератори, які звинуватили компанію в тому, що вона не змогла забезпечити співробітникам безпеку на робочому місці.
У Facebook також вирішили в майбутньому ретельніше підбирати претендентів на вакансії модераторів, організовувати для них зустрічі з психологами і формувати групи підтримки.
Економічна правда
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