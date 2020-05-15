Посуха в Одеській області згубила 80% посівів, Мінекономіки проситиме про дотації аграріям

На Бесарабії посуха згубила 80% посівів. Третина посівів північної частини Одеської області повністю загинули, розвиток ще третини посівів залежить від того, чи будуть дощі у наступні два тижні і ще з третини можна зібрати врожай.

Про це повідомляє заступник міністра економіки Тарас Висоцький у Facebook.

"У цьому регіоні посуха фактично триває з минулого року. Тут мінімум 80% загиблих посівів, у багатьох випадках 100%. Перспективи пересіву відсутні, оскільки вологи в грунті немає, тому аграрії чекатимуть посіву озимих наступного року у серпні-вересні за умови надходження дощів.

Люди хвилюються зараз не так за свої прибутки, як про можливість виплатити орендну плату за паї, за рахунок яких живе більшість селян та забезпечити регіон продовольством. Надходження в місцеві бюджети теж суттєво зменшаться", - пише Висоцький.

Повідомляється, що критичним для аграріїв є наявність коштів на наступний сезон, щоб продовжувати роботу.

"Цього року очікуємо 65-68 млн т зернових. Сприятлива погода в останні дні вплинула на покращення показників урожайності. За попередніми оцінками, заактовано 30,5% втрат озимих культур в Одеській області, проте важливо, що це не вплине на загальну ситуацію по Україні. Загальні втрати до сукупної виручки по всій Україні складають до 2%", - повідомляє заступник міністра.

Мінекономіки пропонує декілька шляхів вирішення питання втрат врожаю:

- Прийняті зміни до Постанови №300, які дозволяють аграрним виробникам без прив’язки до обороту, отримати компенсацію відсотків по кредитам. Вже в червні вони можуть подати документи і отримати компенсацію.

- Зараз спільно з ДПС готується роз’яснення щодо механізму списання посівів, внаслідок якого не буде нараховуватися ПДВ на цю операцію.

- Міністерство буде пропонувати Комітету Верховної Ради з аграрних та земельних питань надати дотацію виробникам сільськогосподарської продукції на одиницю оброблюваних площ, що були втрачені внаслідок погодних умов. Наразі аналізується розмір такої підтримку, за попередніми оцінками це сума до 5 000 грн на га. Для того, щоб отримати допомогу виробникам потрібно буде зібрати мінімальний пакет документів, який засвідчить втрати та підтвердить факт стихійного лиха.

- Можливість виділення субвенції місцевим бюджетам.

- Розвиток зрошення, оскільки це в цілому надія цього регіону. Комітет Верховної Ради з аграрних та земельних питань підтримав зміни в закон по держпідтримці щодо компенсації вартості електроенергії при зрошенні.

- Оскільки для Одеської області важливим є виноградарство, Мінекономіки буде активно стимулювати розвиток садівництва. Зараз є відповідні програми державної підтримки на 2020 рік.

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Економічна правда