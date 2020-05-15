Перекази заробітчан з Польщі до України можуть впасти на 30% - це 4 мільярда доларів – експерти

Скорочення грошових переказів з Польщі до України через наслідки пандемії може сягнути 30%, що загрожує втратою близько 4 мільярдів доларів валютних надходжень у 2020 році.

Таку оцінку озвучив головний економіст Польської федерації підприємців Лукаш Козловські, повідомляє аналітичний центр CASE Україна.

За оцінками польських економістів приблизно 12% українських заробітчан залишили Польщу під час карантину, однак, враховуючи сезонних працівників, яких погано обліковує офіційна статистика, ця кількість є вищою.

При цьому агросектор не був лідером по залученню українських працівників. Найбільше українських мігрантів працюють в промисловому секторі, будівництві, транспорті та підтримуючих сервісах і мають постійне працевлаштування. Промисловість та будівництво показують відносну стабільність по кількості українських працівників.

Якщо рівень безробіття перевищуватиме 10%, то українцям буде важко працевлаштуватись в Польщі на постійну (а не сезонну) роботу. Як наслідок, за оцінкою Козловські скорочення грошових переказів з Польщі до України через наслідки пандемії може сягнути 30%.

Польща приймає до 2 млн українських заробітчан на рік. Це основна група українських працівників закордоном, що сформувала 12.9 млрд дол переказів у 2019 році.

Як зазначають польські експерти, Польща є більш відкритою для сезонних та циклічних працівників, і поки не готова активно надавати дозволи на постійне проживання.

Економічна правда