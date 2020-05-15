Зеленський зняв санкції з деяких компаній IT-сфери

Компанії, які працюють у сфері IT, ТОВ "Монт УА", "Сапран Україна", "ГІСІНФО", а також дев'ять ТОВ із групи компаній "Парус" виключені з українського списку санкцій, куди їх було включено рішенням РНБО і указом президента Петра Порошенка у 2017 році.

Відповідне рішення РНБО від 14 травня 2020 року президент ввів у дію Володимир Зеленський передає Інтерфакс-Україна.

Йдеться, зокрема, про компанії "Парус-Спецпроект", "Парус-2", "Парус-Впровадження", "Парус-Місто" (всі - Київ), "Парус-Прикарпаття" (Івано-Франківськ), "Парус-Донбас" (Краматорськ), "Центр інформаційних технологій "Парус-Единение" (Миколаїв), "Південний Парус" (Одеса) і ТОВ "Парус-Лев" (Львів).

Нагадуємо:

Як повідомляє, Інтерфакс-Україна, група компаній "Парус", яка пропонує ПЗ для управління підприємством і є конкурентом "1С", протестувала проти включення її до списку санкцій і заявляла, що з середини 2003 року розробляє виключно національний програмний продукт. На час введення санкцій на сайті групи компаній зазначалося, що вона включала регіональну мережу з 28 регіональних представництв і понад два десятки дилерських компаній. Загальна кількість її співробітників перевищувало 550, з яких понад 250 працювали у Києві.

Кількість інсталяцій перевищує 200 тис., а серед клієнтів були зазначені адміністрація президента, Служба безпеки України, Мін'юст, Міноборони, МВС, Мінекономіки, Держфінінспекція, МЗС, Антимонопольний комітет, Верховний Суд. Також серед клієнтів називалися "Укртелеком", "Укрнафта", "Укргазвидобування", великі виробничі, страхові, транспортні, торговельні компанії.

ТОВ "Сапран Україна" колись було пов'язано з російською компанією "Сапран Групп", що спеціалізується на впровадженні ІТ-рішень для бізнесу на платформах SAP, Qlik, PROGNOZ, а також на базі власних розробок. Водночас "Сапран Україна" також оскаржувала рішення про включення її до списку санкцій як безпідставне. Серед клієнтів IT-консалтингу "Сапран-Україна" були "МТС-Україна", "Метінвест" і Альфа-Банк.

ТОВ "ГІСІНФО" займається геоінформаційними системами, зокрема, геодезичною інформаційною системою "Геопроект 5". Свого часу російська компанії "КБ Панорама" зазначала її як своє представництво в Україні.

Компанія "Монт УА" також займалася наданням послуг IT-консалтингу та продажу програмного комп'ютерного забезпечення і її назва співзвучна з відомим російським дистриб'ютором ПЗ MONT, який раніше був представлений в Україні. На сьогодні сайт "Монт УА" не працює.