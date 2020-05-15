Суд скасував арешт "висотки Білозір" на київському Подолі

Суд скасував арешт незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку на вул. Мирній, 2/1 у Києві, що був накладений ухвалою слідчого судді від 7 квітня 2020 року.

Про це свідчить ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 4 травня, передає видання "Наші Гроші".

Право власності на цей об’єкт, ступінь готовності якого становить 90%, належить ТОВ "Сімекс Ентерпрайзес". 7 квітня слідчий суддя наклав на нього арешт із забороною користування, у тому числі із забороною проведення будь-яких будівельних робіт.

Суд встановив, що на ділянці площею 0,08 га на вул. Мирна 2/1 здійснюється самовільне будівництво і наклав арешт на недобудований об’єкт, який є речовим доказом у кримінальному провадженні, що розслідується Нацполіцією з квітня 2019 року.

Скасовуючи накладений арешт слідчий суддя Бугіль дійшов висновку, що "в подальшому застосуванні арешту майна відпала необхідність". Крім того, слідчий суддя зазначив, що прокурор не довів необхідність у накладенні арешту на майно.

Так, слідчий суддя вважає, що доводи слідства, які слугували підставою для накладення арешту на майно, не відповідають фактичним обставинам, оскільки об’єкт збудований:

1) на земельній ділянці, відведеній в установленому порядку для цієї мети (суд вказав, що "цільове призначення земельної ділянки, на якій будується житловий будинок, в даному випадку – землі житлової та громадської забудови");

2) на підставі повідомлення, що дає право на виконання будівельних робіт, без порушення будівельних норм і правил (суд вказує, що органом архітектурно-будівельного контролю не було проведено перевірки і не встановлено порушень);

3) проект будівництва затверджений в установленому порядку (суд послався на проект будівництва, відповідно до якого наявна така поверховість об’єкта: підвал, 4 поверхи з антресоллю, технічні поверхи, крівля).

Втім, 31 березня Держархбудінспекція скасувала повідомлення про початок виконання будівельних робіт і реєстрацію декларації про готовність до експлуатації житлового будинку на вул. Мирна, 2/1 у Києві, що перевищує дозволену Генпланом м. Києва поверховість на цій території.

Ділянка на вул. Мирній, 2/1 належить до території житлової садибної забудови, де дозволено будівництво житлових будинків не вище 4 поверхів. Разом з тим там будується 11-поверховий будинок.

Слідчий суддя Бугіль скасував арешт об’єкта на вул. Мирна, 2/1 за клопотанням обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Зелений замок", який на даний час є користувачем та замовником забудови вказаної ділянки.

20.01.2020 між ОК "ЖБК "Зелений замок" та лондонською компанією "Сімекс Ентерпрайзес", оформленої на громадянина Коста-Рики, було укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна, за яким ЖБК передав у власність фірми незавершене будівництво багатоквартирного житлового будинку загальною площею 4418,6 кв м на вул. Мирній, 2 /1 .

22.01.2020 вони уклали договір про спільну забудову, за яким ЖБК "Зелений замок" продовжив виконувати всі функції замовника будівництва.

24.03.2020 "Сімекс Ентерпрайзес" відмовився від права власності на зазначене майно та заявив про можливість повернення його ЖБК "Зелений замок".

Всі укладені договори та подані заяви на сьогодні є дійсними, не оспорюваними.

Засновниками ОК ЖБК "Зелений замок" є син Оксани Білозір Ярослав Недзельський та колишня помічниця нардепа Білозір Мар’яна Грабінська, а також Іван Влад і Йозеф Москович.

Влад і Московіч разом є співзасновниками ще трьох кооперативів – "Пріма Естейт", "Прем’єр Крістал" і "Ексон Прем’єр Шулявська".

Ділянку 0,08 га на вул. Мирній, 2/1 у приватну власність у 2004 році отримала Оксана Білозір. У жовтні 2016 року Білозір за договором про суперфіцій передала свою ділянку під забудову Івану Владу із с. Біла Церква Закарпатської області.