НБУ розробив додаток для зчитування даних з біометричних паспортів
Нацбанк розробив мобыльний додаток UAPassportReader для зчитування інформації з біометричних документів.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
"Скачавши додаток на смартфон, можна безконтактно, швидко та просто зчитати всю інформацію, необхідну для ідентифікації клієнта з його ID-картки або біометричного закордонного паспорта громадянина України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що використання у банківських відділеннях цього додатка та його інтеграція з комп’ютерними системами банку полегшить життя банкам та їх клієнтам.
"Банкам непотрібно буде купувати дороговартісне обладнання для зчитування інформації з чипу біометричних документів.
Інтегрувавши цей додаток до своєї it-мережі, банк відразу зможе отримувати та зберігати в цифровому вигляді всю необхідну інформацію про клієнтів", - пояснили в НБУ.
Водночас клієнтам, які мають біометричні документи, тепер непотрібно буде носити з собою паперову довідку про місце реєстрації.
"Також для них відкривається доступ до власних даних, що містяться в документах: вони можуть завантажити цю інформацію на свій смартфон для подальшого пересилання (наприклад, у форматі PDF)", - додали у регуляторі.
Пілотна версія додатку доступна для безкоштовного завантаження в AppStore.
У перспективі НБУ планує також розробити аналогічну версію для Google Play.
Економічна правда
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