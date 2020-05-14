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НБУ розробив додаток для зчитування даних з біометричних паспортів

Четвер, 14 травня 2020, 18:32
 

Нацбанк розробив мобыльний додаток UAPassportReader для зчитування інформації з біометричних документів.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Скачавши додаток на смартфон, можна безконтактно, швидко та просто зчитати всю інформацію, необхідну для ідентифікації клієнта з його ID-картки або біометричного закордонного паспорта громадянина України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що використання у банківських відділеннях цього додатка та його інтеграція з комп’ютерними системами банку полегшить життя банкам та їх клієнтам.

"Банкам непотрібно буде купувати дороговартісне обладнання для зчитування інформації з чипу біометричних документів.

Інтегрувавши цей додаток до своєї it-мережі, банк відразу зможе отримувати та зберігати в цифровому вигляді всю необхідну інформацію про клієнтів", - пояснили в НБУ.

Водночас клієнтам, які мають біометричні документи, тепер непотрібно буде носити з собою паперову довідку про місце реєстрації.

"Також для них відкривається доступ до власних даних, що містяться в документах: вони можуть завантажити цю інформацію на свій смартфон для подальшого пересилання (наприклад, у форматі PDF)", - додали у регуляторі.

Пілотна версія додатку доступна для безкоштовного завантаження в AppStore.

У перспективі НБУ планує також розробити аналогічну версію для Google Play.

Економічна правда

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