НБУ розробив додаток для зчитування даних з біометричних паспортів

Нацбанк розробив мобыльний додаток UAPassportReader для зчитування інформації з біометричних документів.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Скачавши додаток на смартфон, можна безконтактно, швидко та просто зчитати всю інформацію, необхідну для ідентифікації клієнта з його ID-картки або біометричного закордонного паспорта громадянина України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що використання у банківських відділеннях цього додатка та його інтеграція з комп’ютерними системами банку полегшить життя банкам та їх клієнтам.