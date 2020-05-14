Азербайджанська Socar цікавилася можливістю зберігати нафту в Україні

Азербайджанська Socar проявляла інтерес до зберігання нафти в Україні, але чинне законодавство поки не дозволяє надавати таку послугу.

Про це повідомив гендиректор "Укртранснафти" і голова нафтового дивізіону групи "Нафтогаз" Микола Гавриленко в ефірі YouTube-каналу encorr передає Інтерфакс-Україна.

"Та ж Socar, коли звернулися до нас, сказала: ми хочемо зберігати у вас нафту в межах року з можливістю прийняття рішення, куди її дівати: або переробляти у вас, або вивозити трубопровідним транспортом в сторону Білорусі, або знову на воду з навантаженням на танкери і реалізовувати на вільному ринку. Наше законодавство такої можливості поки не дозволяє", - сказав він.

Гавриленко нагадав, що компанія звернулася в Міністерство фінансів з метою отримання дозволу на створення ліцензійного митного складу на базі своїх потужностей для надання послуги зі зберігання нафти.

За його словами, спочатку нафта може зберігатися в лінійній частині ділянки нафтопроводу Кременчук-Лисичанськ, де є технічна можливість розмістити близько 400 тис. тонн нафти.

"Ми подали до Міністерства фінансів відповідні ініціативи, де в тому числі пропонуємо визнати недіючий ділянку нафтопроводу ємністю з певними нюансами. Якщо це буде прийнято, ми зможемо вийти на ринок з такою ємністю, як ця лінійна частина нафтопроводу", - уточнив глава "Укртранснафти".

Гавриленко також повідомив, що резервуарний парк в приналежному компанії МНТ "Південний" в даний час може вмістити 200 тис. куб. м, або 170 тис. тонн, але цього недостатньо навіть для розміщення нафти з двох танкерів по 90 тис. тонн.

"Навіть якщо ми один приймемо і покладемо на зберігання, то другий ми вже не зможемо прийняти для, наприклад, здійснення транспортування в інтересах Білорусі або Кременчука", - пояснив він.

Голова "Укртранснафти" нагадав, що компанія має плани по розширенню резервуарного парку МНТ "Південний" з установкою чотирьох резервуарів ємністю по 120 тис. кожен.

Нагадуємо:

Раніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко розповів, що Україна може зберігати нафту в ємностях Кременчуцького нафтопереробного заводу та у ємностях тих заводів, які вже не працюють.

Нафта марки WTI з поставкою в травні впала до "нуля" доларів, а потім обвалилась до "мінус" 37 доларів за барель.

Однією із причин обвалу цін став надлишок нафти на ринку та відсутність місць для її зберігання.