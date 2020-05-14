Платформа відкритих даних Опендатабот заперечує заяву Нацполіції про те, що персональні дані Telegram-каналу, зокрема, були взяті із бази компанії.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

"Нацполіція сьогодні вийшла із заявою, що персональні дані в uabazabot були взяті з різних джерел, в тому числі і з Опендатабот.

Ця інформація не відповідає дійсності.

Опендатабот містить тільки публічну інформацію, отриману з порталу відкритих даних data.gov.ua і офіційного API Мін'юсту. Персональних і банківських даних українців немає і не може бути в Опендатабот", - йдеться у повідомленні.

У компанії зауважують, що подібні заяви правоохоронців загрожують процесу відкриття даних в Україні.

Читайте також: Опендатабот спростовує звинувачення поліції про злив даних

Національна поліція провела оперативні слідчі дії у рамках провадження про витік персональних даних, але фактів кібератак на систему "Дія" не виявила.

Раніше Мінцифри повідомило, що в інтернеті з'явилося кілька телеграм-каналів, що розповсюджують персональні дані громадян. У мережі з’явилася інформація про дані 26 млн посвідчень водія. У міністерстві заявили, що витік не пов’язаний із застосунком "Дія".

У МВС повідомили, що незаконно оприлюднені персональні дані є компіляцію з інформаційних баз різних державних відомств і недержавних організацій за різні роки, та запевнили, що заблокували ресурс, яких їх розповсюджував.

12 травня правоохоронці з цього приводу розпочали розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання у роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів)).

13 травня Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування стосовно можливої причетності посадовців Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби до витоку персональних даних українців у мережі Telegram.

Економічна правда