Державних земель менше ніж є на папері, цифри бралися зі стелі — голова Держегокадастру

Статистичні дані про 10,2 мільйона гектар державних земель не відповідають дійсності.

Про це повідомив голова Держгеокадастру Денис Башлик у інтерв’ю для ЕП.

Башлик зазначає, що під час інвентаризації держземель відомство зіштовхнулось із великою похибкою у статистиці.

"Почавши інвентаризацію, ми побачили, що похибка дуже велика. Причина – ніхто не стежив за цією статистикою.

Інколи цифри бралися зі стелі. Постійно називають таку цифру: 10,2 млн га. Проте статистика не ведеться з 2016 року, вона не має нічого спільного з фактичним станом речей", - заявляє голова відомства.

За словам Башлика, приватні землі ростуть, а державні не змінюється, що може свідчити про тіньові схеми приватизації земель.

"Безплатна приватизація існує давно, але її результати статистика не фіксує. Була динаміка, яка показувала, що приватні землі ростуть, а державні – константа 10,2 млн га. Звідки ці приватні землі з'являються? Де-факто – зрозуміло, де-юре – залишалися на папері.

..Є землі Академії наук, є землі державних підприємств, є землі оборони, які через тіньові схеми виводилися в приватну власність. Тобто це не тільки безплатна приватизація. Тому утворилися така ситуація. Де-юре і де-факто не існує 10,2 млн га державної землі", - резюмує Башлик.

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Економічна правда





