Пів мільйона людей померли, так і не скориставшись правом продати землю — Держгеокадастр
З 2000 до 2019 року померли близько 1,5 млн осіб, які мали сільгоспземлю під мораторієм продажу, 500 тисяч з них не мали спадкоємців.
Про це в інтерв'ю ЕП заявив голова Держгеокадастру Денис Башлик.
"Ми за цими даними зверталися в Держстат і отримали дві відповіді. До 2019 року померло 800 тис пайовиків. Якщо ми говоримо про землі під мораторієм, то померло близько 1,5 млн осіб, 500 тис з них не мали спадкоємців", - сказав він.
На питання, що відбувається з так званими невитребуваними паями, які повертаються державі, Башлик відповів:
"Безоплатна приватизація, аукціон. Якщо державна форма власності, намагаємося одразу виставляти на аукціон".
Також він підтвердив твердження про те, що пів мільйона людей померли, так і не скориставшись правом продати землю, її фактично забрала держава, а власник або його діти чи онуки нічого не отримали.
Читайте детальніше в інтерв'ю: Коли ти очолив розсадник корупції: голова Держгеокадастру про неіснуючу державну землю та дилему хабарників
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua