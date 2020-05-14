Пів мільйона людей померли, так і не скориставшись правом продати землю — Держгеокадастр

З 2000 до 2019 року померли близько 1,5 млн осіб, які мали сільгоспземлю під мораторієм продажу, 500 тисяч з них не мали спадкоємців.

Про це в інтерв'ю ЕП заявив голова Держгеокадастру Денис Башлик.

"Ми за цими даними зверталися в Держстат і отримали дві відповіді. До 2019 року померло 800 тис пайовиків. Якщо ми говоримо про землі під мораторієм, то померло близько 1,5 млн осіб, 500 тис з них не мали спадкоємців", - сказав він.

На питання, що відбувається з так званими невитребуваними паями, які повертаються державі, Башлик відповів:

"Безоплатна приватизація, аукціон. Якщо державна форма власності, намагаємося одразу виставляти на аукціон".

Також він підтвердив твердження про те, що пів мільйона людей померли, так і не скориставшись правом продати землю, її фактично забрала держава, а власник або його діти чи онуки нічого не отримали.

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Економічна правда